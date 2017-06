Le jeu de cartes Magic va être adapté en MMO

Le jeu de cartes, Magic : l’assemblée, a connu un succès notable depuis sa création en 1993. Il présente plus de 17 000 cartes et plusieurs tournois se consacrent à ce titre à travers le monde. L’éditeur du jeu, Wizards of the Coast, compte bien connaître le même succès en adaptant son jeu sur consoles et PC.

En effet, il a fait appel aux développeurs Cryptic Studios et Perfect World pour créer un MMO en free-to-play aux couleurs de Magic : l’assemblée. Une version qui vient se rajouter à des titres issus du même moule comme Magic Online, Arena of the Planeswalkers et Magic Duels. Mais d’après Bryan Huang, directeur général de Perfect World Entertainment, cette version serait inédite : « C'est Magic : L'assemblée, comme vous ne l'avez jamais connu auparavant ». Le jeu devrait ainsi prendre quelques libertés contrairement à Magic Duels qui apparaît comme une version numérique de l’œuvre originale de Richard Garfield.

Le regard des fans se tourne donc vers Wizards of the Coast, d’autant plus que l’éditeur parle d’un titre « Triple A » : le budget alloué est considérable tout comme la promotion du jeu en amont du lancement. Par ailleurs, l’éditeur n’a touché aucun mot sur la date de sortie.

