Un jeu de cartes Pokémon pour concurrencer Hearthstone ?

La franchise Pokémon se décline sur plusieurs plateformes depuis sa création en 1996. En plus des jeux vidéo sur Game Boy et sur mobile, Pokémon Company a également lancé une collection de cartes baptisée Pokemon Trading Card Game Online sur iOS. Il semble que l’entreprise envisage de passer à l’étape supérieure à en croire les révélations du Wall Street Journal.

Le quotidien national américain cite deux personnes proches du projet qui affirment que Pokemon Company travaillerait sur un nouveau jeu de cartes numérique. Cependant, les sources ne sont pas allées plus loin dans les détails. Mais on peut s’attendre au même principe que les jeux de cartes physiques transposé dans une version numérique. Pokémon Company veut ainsi suivre les traces de Magic the Gathering ou de Yu-Gi-Oh dont les déclinaisons sur mobile connaissent un succès notable. Mais ce qui ferait saliver davantage encore la Pokémon Company c'est la réussite de Blizzard en la matière avec son jeu Hearthstone.



Pokémon Company s’est refusé à tout commentaire jusqu’ici. D’après le Wall Street Journal, il se pourrait bien que Nintendo lève le voile sur ce projet durant l’E3, grand salon dédié aux jeux vidéo qui débute le 13 juin 2017.

