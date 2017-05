Un jeu Mario avec des lapins crétins confirmé

Chaque année, les fuites mettent en effervescence le monde des jeux vidéo à l’approche du salon E3. Cette édition ne fait pas exception, du moins pour l’entreprise française de développement Ubisoft. Une image d’un de ses titres pour la Nintendo Switch était apparue sur Twitter et a été rapidement supprimée. Les internautes ont clairement eu le temps d’apprendre qu’il s’agissait d’un jeu Mario avec les lapins crétins. Interrogé par comicbook, Ubisoft confirme bien l’existence de Mario + Rabbids Kingdom Battle.

La présentation du jeu est prévue pour le mois de juin au salon E3. Cependant, on en sait encore un peu plus sur ce RPG d’Ubisoft avec les lapins crétins. Les aventures se dérouleront dans un univers alternatif de Mario qui se divise en 4 mondes. En tout, il faut s’attendre à 20 heures de gameplay alternant 65 % de scènes de combats et 35 % d’explorations. En plus des puzzles et des objectifs secondaires, le joueur sera amené à vaincre les grands méchants des quatre mondes ainsi que 7 types d’ennemis. Mario + Rabbids Kingdom Battle est attendu fin août après une autre présentation au gamescom.

