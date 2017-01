Titanfall Frontline : les versions iOS et Android annulées

Titanfall : Frontline est un jeu de cartes qui se base sur l’univers futuriste de Titanfall. Le jeu a connu une version bêta sur iOS et Android. Mais selon un post Facebook de Respawn Entertainment, cette version sera la seule. Le projet n’aura pas de suite.

Une décision que le studio justifie par la difficulté à recréer les sensations du gameplay sur une plateforme mobile. « Nous avons appris un nombre incroyable de choses durant cette bêta, mais finalement l'expérience n'était pas en mesure de fournir le gameplay plein d'action qui va de pair avec Titanfall », déclare-t-il sur sa page officielle.

Le studio américain mettra fin à la version bêta dans deux jours et leurs serveurs ne répondront plus à partir du 20 janvier. Mais étant donné que le partenariat entre Respawn et Nexon est toujours d’actualité, il se pourrait bien qu’une autre version de Titanfall voie le jour sur une plateforme mobile. « Nous sommes enthousiastes à l'idée d'utiliser les concepts qui ont plu aux joueurs dans nos futurs jeux mobiles Titanfall », a conclu Respawn Entertainment.