South Park : Phone Destroyer arrive sur iOS et Android

A l'occasion de sa conférence à l'E3 2017, Ubisoft a annoncé la sortie prochaine de South Park : Phone Destroyer, un jeu mobile dans l'univers du dessin-animé éponyme.

Après plusieurs opus sur consoles et PC, South Park s'exporte sur mobile et plus précisément sur Android et iOS. Sa sortie est prévue pour la fin de l'année. Il s'agit d'un free-to-play comportant des achats intégrés. Le joueur doit y créer une équipe composée de plusieurs personnages afin de battre l’adversaire. Son gameplay repose sur des mécaniques de combats et de cartes à collectionner. Un mode multijoueur est également prévu avec des affrontements en PVP (joueur contre joueur).

Plus que quelques mois à attendre pour mettre les mains sur ce nouveau jeu, tout comme sur South Park : L’Annale du destin (PC/XboxOne/PS4) qui, après moults reports, devrait finalement sortir le 17 octobre.

