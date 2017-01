Apocalypse Now : le jeu vidéo, c'est pour bientôt !

C’est un projet qui a circulé d’éditeur en éditeur et a fait l’objet de beaucoup de bruits de couloir ces dix dernières années. Cependant, depuis ce mercredi, le jeu vidéo Apocalypse Now, basé sur le film culte de 1979, est enfin officiel.

À l’heure actuelle, la plupart des blockbusters font l’objet d’adaptation en jeux vidéo, rarement réussis et souvent vendus comme un produit dérivé. Sorti en 1979, avant l’explosion de l’industrie du jeu vidéo, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola y a échappé. Seulement, près de 40 ans après sa sortie en salle, le film pourrait bel et bien être porté en jeu vidéo après 10 ans de gestation.

Derrière ce projet d’adaptation, on retrouve des noms pour le moins prestigieux, à commencer par Francis Ford Coppola, le réalisateur du film d’origine, mais également de nombreux acteurs de l’industrie du jeu vidéo comme le scénariste Rob Auten (Gears of War, Battlefield), le réalisateur Lawrence Liberty (Fallout New Vegas, The Witcher), le producteur Montgomery Markland (Wasteland 2) ou le designer Josh Sawyer qui travaille chez Obsidian (Fallout New Vegas, Neverwinter Nights 2, Pillar of Eternity).

Particularité de ce projet d’adaptation, le jeu vidéo Apolcaypse Now n’est soutenu par aucun éditeur majeur, tous ceux contactés ces dix dernières années par les développeurs ayant voulu en modifier le concept. « On vous demande de financer ce jeu parce que les éditeurs traditionnels ont voulu en faire un jeu de tir », explique Lawrence Liberty dans la vidéo publiée sur KickStarter. En effet, les développeurs ont décidé de passer par le site de financement participatif afin de lever 900 000 dollars (838 000 euros). Ils espèrent ainsi pouvoir conserver leur vision d’un jeu qui ne serait pas un jeu de guerre classique, mais « une expérience horrifique de survie ».

Le jeu Apocalypse Now devrait suivre la trame du film de 1979 dans un monde ouvert, avec de nombreux choix offerts au joueur qui incarnera le capitaine Benjamin Willard, à la recherche du colonel Walter Kurtz. Le développement du jeu a déjà bien avancé sur le design et l’histoire, avec un prototype fonctionnel. Le jeu définitif devrait sortir en version dématérialisée en octobre 2020. Il peut être précommandé par KickStarter à partir d’un financement à hauteur de 35 dollars (32,6 euros).