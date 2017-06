[Promo] La manette Xbox One sans fil à 41 €

Le site italien d'Amazon propose en ce moment plusieurs manettes sans fil pour Xbox One à 41,16 € (frais de port compris). C'est intéressant puisque celles-ci sont commercialisées sur le site de Microsoft pour 60 €. C'est donc l'occasion de vous procurer une ou plusieurs manette supplémentaire si vous désirez jouer en famille ou avec des amis.

A côté des modèles blanc et noir, qui accompagnent respectivement les consoles Xbox One et Xbox One S, on trouve également des éditions limitées bleue et rouge.

D'autres modèles, plus originaux, comme la manette "vert camouflage", "gris militaire" ou"Tech Recon" sont proposées à 64,81 €. Toutefois, Amazon vous offre un code vous permettant de télécharger le jeu Forza Horizon 3. Une opération intéressante puisque ce dernier est commercialisé aux environs de 69,90 €.

