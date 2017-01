Les jeux vidéo ont rapporté 30,4 milliards de dollars en 2016

Le cabinet NPD, qui suit régulièrement le secteur des jeux vidéo vient de faire le bilan de l’année 2016. L’année dernière, le secteur des jeux vidéo a généré 30,4 milliards de dollars soit plus qu’en 2015. L’année 2016 fut une année fructueuse pour les jeux vidéo avec notamment l’attrait de la réalité virtuelle et augmentée.



Les jeux vidéo se sont mieux vendus en 2016 qu’en 2015. L’année dernière, ils ont rapporté 30,4 milliards de dollars contre 30,2 en 2015 soit une augmentation de 200 millions de dollars.



Dans les 30,4 milliards de dollars, on retrouve tous les matériels, logiciels, périphériques et les achats effectués dans les jeux. NPD ajoute que les revenus générés par les logiciels de jeux vidéo ont augmenté de 6% par rapport à 2015. De plus, l’intérêt grandissant du public pour la VR et ses casques ont pu contribuer à cette augmentation de revenus.



Les jeux mobiles ont fait sensation l’année dernière avec Pokémon Go. Mais les consoles de jeux ont également rencontré un certain succès comme les consoles Nintendo avec le gros succès de Pokémon or et argent.

