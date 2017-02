JO 2020 : Tokyo confectionnera les médailles avec des smartphones recyclés

Les médailles des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 seront fabriquées à partir d’anciens smartphones. Les déchets électroniques seront recyclés afin de confectionner les médailles d’or, argent et bronze.



On n’y pense pas assez souvent, mais la plupart de nos smartphones contiennent de petites parties de métaux précieux. Le comité des Jeux Olympiques de Tokyo a donc décidé de recycler les anciens smartphones plutôt que d’acheter de nouveaux métaux. Non seulement cette action permettra de réduire les coûts, mais c’est également une façon de promouvoir le recyclage et le développement durable.



Pour récupérer tous ces déchets électroniques, une grande campagne débutera en avril prochain au Japon. Les personnes pourront déposer leurs vieux smartphones, ordinateurs ou appareils photo directement dans les administrations publiques ou dans les magasins du géant de la téléphonie mobile, NTT Docomo.



Le comité compte bien récolter huit tonnes de métal qui permettront de confectionner les 5 000 médailles olympiques et paralympiques.

