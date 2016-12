John Wick 2 : ça démarre fort avec ce trailer

« John Wick : chapitre 2 » arrivera sur les écrans le 10 février 2017. Une bande-annonce offre un avant-gout des combats qui attendent le talentueux tueur à gages. Une phrase-choc, « je vais tous les tuer » donne le ton du film. En effet, beaucoup de mondes cherchent à tuer monsieur Wick et pour assurer sa survie, il doit frapper le premier.

Un autre succès pour Keanu Reeves ?

John Wick Chapitre 2

On constate que ce deuxième volet reste sur la ligne tracée par le premier opus sortie en 2014. L’intrigue reste simple, monsieur Wick doit essayer de survivre en étant plus rapide que ses adversaires. Comme le premier film, les situations chaudes se succèdent et les actions sont intenses. « John Wick : chapitre 2 » est réalisé par Chad Stahelski, il était déjà aux commandes lors du premier chapitre. Parmi les acteurs figurent entre autres Keanu Reeves (John Wick), Bridget Moynahan (Helen Wick), Ian McShane (Winston) ou encore John Leguizamo (Aurelio). Les prises de vues ont été organisées à Manhattan, Montréal et Rome.

Après les échecs de 47 Ronin et Man of Tai Chi, Keanu Reeves a retrouvé le succès grâce à John Wick. Même si le film n’a pas atteint les sommets du box-office, il a engrangé plus de 80 millions de dollars alors que sa production en a couté 20. De plus, les critiques étaient positives.

