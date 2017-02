Artifact spinner : l'étrange sculpture de Chris Bathgate

Si de nos jours il est rare de trouver sur un jouet totalement unique en raison des processus de fabrication machinistes et automatisés et du phénomène de copie, il n’est pas cependant pas impossible de trouver des artisans ingénieux comme Chris Bathgate, qui proposent des objets assez originaux en leur genre. Ce machiniste et sculpteur travaille sur des gadgets sophistiqués ludiques, spécialement dédiés aux « grands ». Récemment, l’américain a révélé le Bathgate artifact spinner, un jouet de luxe entièrement fabriqué à la main.

Un jouet de luxe

Au premier abord, l’objet semble venir de l’Antiquité ou d’une autre planète, mais il faut s’approcher pour s’apercevoir qu’il s’agit tout simplement d’une petite girouette, dont la finition et le mécanisme sont le fruit d’une recherche minutieuse et complexe. De quoi intriguer et amuser les « grands enfants ». Cependant, le résultat n’a rien d’étonnant lorsqu’on sait que pour mettre au point ce jouet, Chris Bathgate a collaboré avec les créateurs de Revolve Maker, Mike Hogarty – fondateur d’ Hotrods 2 Hybids, titulaire d’un master en mécanique – et Callye Keen, designer à la tête de la société Red Blue Collective.

Le Bathgate artifact spinner est se décline en deux versions, l’une en acier inoxydable seul et l’autre en cuivre et acier inoxydable. Cet objet de luxe est déjà disponible en précommandes pour un tarif de 700 $. Les premières livraisons commenceront le 10 mars.

