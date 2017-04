Les Animaux Fantastiques 2 : Jude Law dans la peau de Dumbledore

Alors que Les Animaux Fantastiques, sorti en décembre dernier, se déroulait dans l’univers de Harry Potter, mais aux États-Unis, sa suite se passera quant à elle en Grande-Bretagne. On retrouvera donc l’un des personnages principaux de la saga, le professeur Dumbledore, interprété cette fois par Jude Law.

La saga des Animaux Fantastiques, initiée l’an dernier par J.K. Rowling, se déroule dans le même univers que Harry Potter, mais une centaine d’années auparavant. De quoi théoriquement permettre de retrouver certains des personnages les plus âgés, comme Albus Dumbledore. Cependant, le premier volet se déroulait aux États-Unis et ne permettait pas de faire la rencontre avec celui qui deviendra directeur de l’école de sorcellerie Poudlard. Ce sera chose faite dans le second volet comme l’a révélé Variety. À en croire les informations du site spécialisé dans le cinéma, le studio Warner a embauché le comédien britannique Jude Law (A.I. Intelligence Artificielle, Bienvenue à Gattaca, eXistenZ).

Il devrait interpréter une version jeune d’Albus Dumbledore, alors qu’il était encore professeur de métamorphose à Poudlard. Pour les amateurs de la saga littéraire, ce devrait également être l’occasion d’enfin voir transposer à l’écran le passé pour le moins sombre du sorcier, avec notamment sa relation avec le mage noir Grindelwald, interprété par Johnny Depp. Albus Dumbledore est l’un des personnages phares de la franchise Harry Potter. Il a déjà été incarné par deux comédiens dans les films : Richard Harris, puis Michael Gambon à la mort du premier en 2002.

La suite des Animaux Fantastiques sortira à la fin de l’année 2018, toujours réalisée par David Yates. Au total, la saga devrait compter cinq films, un volet sortant tous les deux ans.