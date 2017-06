Cinéma : on connait enfin le nom de la suite de Jurassic World

A tout juste un an de sa sortie, le studio Universal a dévoilé, ce jeudi, le nom officiel de la suite de Jurassic World, ainsi qu’une première affiche.

On connaît enfin le nom de Jurassic World 2, il s’agira de Fallen Kingdom (Le royaume déchu). Ce jeudi, le studio Universal a en effet annoncé aussi bien le titre de la suite du film de Colin Trevorrow, mais également son logo. Très proche de celui de la première trilogie avec sa silhouette de squelette de tyrannosaure.

Par ailleurs, l’affiche du film indique également un slogan : « Life finds a way » (La vie trouve toujours un chemin). Il s’agit d’une réplique du professeur Malcolm dans le tout premier film, sorti en 1993. Interprété par Jeff Goldblum, le personnage du mathématicien sera donc de retour dans Jurassic World Fallen Kingdom. Ce n’est pas la première fois que l’on reverra le personnage de Ian Malcolm dans une suite à Jurassic Park, puisqu’il était déjà à l’affiche de Jurassic Park 2 Le Monde Perdu, sorti en 1997.

Jurassic World Fallen Kingdom sortira aux États-Unis le 22 juin 2018, dans tout juste un an, et en France le 6 juin 2018. Le film est réalisé par le metteur en scène espagnol Juan Antonio Bayona. Outre Jeff Golblum, on y retrouvera également Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ou B.D. Wong.