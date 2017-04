Ian Malcolm (Jeff Goldblum) reviendra dans Jurassic World 2

Jurassic World 2 continue de faire parler de lui alors que sa production avance, et que l’équipe vient d’annoncer l’arrivée de Jeff Goldblum au casting. L’acteur reprendra le rôle d’Ian Malcolm, le mathématicien adepte de la théorie du chaos qui était déjà présent dans les deux premiers volets de Jurassic Park.

Le premier Jurassic World avait la particularité de multiplier les références plus ou moins directes à la première trilogie Jurassic Park, et Jurassic World 2 devrait prendre un chemin similaire. S’il remettra à l’écran les personnages d’Owen Grady (Chris Pratt) et de Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) pour assurer la continuité avec l’histoire du premier long-métrage, le retour d’Ian Malcolm devrait signer un lien direct avec les films des années 90. Il reste encore cependant à définir quelle place donnera ce nouveau film au personnage dans son scénario. Si Ian Malcolm jouait un rôle secondaire dans le premier Jurassic Park, il était en revanche le personnage principal du second roman de Michael Crichton et de son adaptation au cinéma.

Rappelons Colin Trevorrow, qui avait réalisé le premier Jurassic World, est passé à l’écriture du scénario pour ce deuxième film, laissant la place de réalisateur à Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, The Impossible). Jurassic World 2 est attendu pour le mois de juin 2018.