Justice League : Zack Snyder se retire du film, remplacé par Joss Whedon

Ce lundi, le réalisateur Zack Snyder a annoncé qu’il prenait du recul sur sa carrière. Il sera remplacé sur le film Justice League par Joss Whedon.

Suite à un drame familial, le suicide de sa fille en mars dernier, le réalisateur Zack Snyder (Man of Steel, Batman v Superman, Watchmen), a annoncé ce lundi au magazine The Hollywood Reporter, qu’il quittait le projet d’adaptation des comics Justice League, prévu pour le 15 novembre prochain en France. Il sera remplacé, pour la postproduction, par le réalisateur Joss Whedon. Déjà à l’œuvre chez Marvel pour les Avengers, et en chantier chez Warner pour un film sur Batgirl, le créateur de Buffy et Firefly semble être l’un des meilleurs choix possibles.

« Les exigences de ce travail sont très intenses. Ça vous dévore. Et ces derniers mois, j’ai réalisé que je devais prendre du recul sur ce film pour être avec ma famille, avec mes enfants, qui ont besoin de moi. Ils passent un mauvais moment. Je passe un mauvais moment », a expliqué Zack Snyder à The Hollywood Reporter.

Si le studio Warner a songé un temps à repousser la sortie de Justice League, cette option n’a pas été retenue. Le choix s’est donc porté sur Joss Whedon pour la postproduction et les quelques scènes qui doivent encore être tournées après un premier montage du film. « Le travail de réalisation à faire est minimal et il doit adhérer au style, au ton et au modèle que Zack a fixé, explique le président de Warner, Toby Emmerich, […] Il donne le relai à Joss, mais le chemin a déjà été tracé par Zack ».

Le film Justice League sortira en France le 15 novembre. On y retrouvera notamment Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gadot dans celui de Wonder Woman, Ray Fisher qui interprétera Cyborg, Jason Momoa en Aquaman ou Ezra Miller dans le costume de Flash.