Justin Long est un acteur, producteur et scénariste américain qui jouait notamment dans « Ce que pensent les hommes » en 2009. Mais il est surtout connu pour être une figure emblématique de la marque à la pomme dans les années 2000. Il faisait des pubs pour Apple ce qui lui a très vite valu le surnom de « Mac Guy ». A l’instar d’un certain Paul Marcarelli qui a quitté Verizon pour son concurrent direct, Justin Long a choisi un rival asiatique d’Apple, Huawei.

Mate 9 The Interview

En campagne pour Huawei

L’acteur américain a rejoint le géant asiatique de l’électronique qui mise sur son passé chez Apple. En effet, un membre de l’équipe de Huawei a déclaré dans le magazine Campaign que Long a été spécifiquement choisi en raison de ses publicités Apple qui ont pris fin en 2009. Justin Long aura tourné jusqu’à ce jour deux publicités.

La première prend la forme d’un entretient d’embauche mené par le nouveau Huawei Mate 9. «J'ai une tonne d'expérience en technologie. Ai-je jamais rien dirigé ? Non. Ai-je la tenue d'un metteur en scène ? Un foulard, un chapeau et une veste ? Oui », déclare l’acteur alors que le smartphone lui montre des images en guise de question.

