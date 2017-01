Les militaires sud-coréens s'entrainaient sur des jeux vidéo

En 2015, la Corée du Sud avait dévoilé des images de son Kai KF-X, un avion de combat haut de gamme. L’engin est le fruit de 14 ans de travail et il existait alors des images destinées à montrer ses impressionnantes performances. Un an plus tard, Korea Times a découvert que ces séquences provenaient en fait d’un jeu vidéo.

Un plagiat de 40 000 $

L’armée ne s’est pas contentée de mentir, mais a puisé près de 40 000 $ dans l’argent des contribuables pour financer la production de la fausse vidéo d’après le journal. Les responsables n’ont pas tardé à reconnaître que les images provenaient de Battlefield 3 et Ace Combat: Assault Horizon. Ils ont avoué n’avoir aucune licence pour leur publication et ont accepté de ne plus les utiliser.

À la suite de ce scandale, l’armée a rejeté la faute à l’entreprise qui a monté la vidéo. Mais cette dernière s’est défendue affirmant que seules la défense et Korea Aerospace Industries avaient le dernier mot. En tout cas, l'utilisation non autorisée des images pourrait conduire à une action en justice. Pour l’instant, les deux éditeurs (Battlefield et Ace Combat) n’ont pas encore émis de communiqué.

