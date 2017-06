Travis Kalanick, le PDG d’Uber, démissionne

Le patron d’Uber, Travis Kalanick vient de démissionner sous la pression de plusieurs actionnaires. Après les scandales à répétition de la compagnie, on reprochait à Travis Kalanick d’avoir entretenu une mauvaise culture d’entreprise. Le PDG d’Uber avait déjà annoncé il y a quelques semaines vouloir s’absenter temporairement pour des raisons personnelles. Toutefois, il aurait reçu mardi une lettre lui demandant tout simplement d’abandonner son poste de PDG. Cette lettre venait notamment des cinq plus gros actionnaires de l'entreprise.

Face à la pression, Travis Kalanick n’a pas eu d’autre choix que d’exécuter la requête de ses actionnaires. S’il n’est plus PDG, il occupera encore une place au conseil d’Uber. Uber est par conséquent à la recherche du futur PDG qui remplacera Travis Kalanick. Le service de covoiturage est pointé du doigt depuis plusieurs mois pour plusieurs affaires de harcèlement, de sexisme et de vol de technologie avec sa filiale Waymo. En plus de la démission du PDG, de nombreux employés ont été récemment renvoyés suite aux différentes enquêtes.



