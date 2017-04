Kingsman 2 a une bande annonce officielle

Matthew Vaghn qui était derrière Kick-Ass et Layer Cake avait séduit en 2014 avec son film d’agent secret Kingsman : Services secrets. Trois ans après, le réalisateur revient avec un second volet qui s’intitule Kingsman : Le Cercle d'or. Le long métrage se dévoile dans une première bande-annonce pleine de révélations et quelques spoilers.

> > > Lire aussi Marvel vs Capcom Infinite gagne 8 personnages et un nouveau trailer

Kingsman: The Golden Circle | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

On retrouve le jeune Eggsy et l’agent Merlin. Les deux personnages assistent à l’explosion du quartier général de l’agence Kingsman. Ils devront collaborer avec une agence d’espionnage américaine nommée Statesman afin de sauver le monde. Si le style des deux agences n’est guère une surprise, la réapparition du mentor d’Eggsy interprété par Colin Firth, a de quoi surprendre puisqu'il est présumé mort dans le premier volet.

Le casting des personnages principaux n’a pas changé. Mais en plus de Taron Egerton, Colin Firth et Mark Strong, on retrouvera Channing Tatum et Jeff Bridges qui jouent des agents du Statesman. Le joyeux petit groupe devra déjouer les plans de la redoutable Poppy interprétée par Julianne Moore. Kingsman : Le Cercle d'or arrivera dans les salles de cinéma françaises le 11 octobre 2017.