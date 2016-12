Un gadget bizarre et flippant pour s'embrasser à distance

Baptisé Kissenger, ce nouveau gadget pour smartphone permet de s’embrasser à distance durant une séquence de chat vidéo. Plusieurs capteurs traduisent fidèlement le mouvement des lèvres et des chercheurs essaieront de vérifier si les sujets réagissent de la même façon que lors d’un véritable baiser.

Emma Yann Zhang a élaboré ce produit dans le cadre de son projet de doctorat et elle a présenté les résultats de son travail lors de la conférence Love and Sex With robots qui s’est tenue à l’Université de Londres les 19 et 20 décembre dernier. Le Kissenger est un dispositif simple. À première vue, il ressemble à un étui de protection dont la partie inférieure est formée par une « lèvre en silicone ». Grâce à des capteurs de haute précision et des actionneurs linéaires miniatures, il parvient à reproduire le mouvement des lèvres sur l'appareil de la personne en train d'être embrassée.

Une version commerciale n’est pas encore prévue

Comme il s’agit d’une recherche scientifique, les experts prendront plusieurs mesures telles que la fréquence cardiaque et la pression artérielle pour déterminer si les utilisateurs sont impliqués émotionnellement. De plus, ils espèrent réaliser le test de Turing en vue de savoir si les individus testés parviendront à faire la différence entre un vrai baiser et celui simulé par ordinateur.

Emma Yann Zhang croit que les humains deviendraient inévitablement plus intimes avec les Intelligences artificielles ou les robots et la capacité de partager un baiser pourrait être un facteur important dans ce lien. Cette scientifique prévoit de poursuivre ces travaux au sein du City University London lab du professeur Adrian Cheock.

