Un kit pour apprendre l’électronique avec des LEGO

La startup Brown Dog Gadgets regroupe d’anciens enseignants qui veulent maintenant faciliter l’apprentissage de l’électronique en proposant Crazy Circuits: LEGO. Il s’agit d’un kit constitué d’une série de pièces compatible avec les briques de LEGO. Il épargne ainsi l’utilisation d’un fer à souder ou d’un breadboards tout en étant plus abordable que les matériels classiques nécessitant des pièces qui coûtent entre 12 $ et 15 $.

En plus de la compatibilité avec LEGO, Brown Dog Gadgets offre plusieurs possibilités aux amateurs d'électronique. En effet, les pièces peuvent être reliées par du ruban, des encres, ou encore un fil conducteur. « Nous avons eu un ami qui a construit un synthétiseur en utilisant nos pièces, et quelqu'un d'autre qui l'a utilisé pour fabriquer un vêtement interactif en utilisant un fil conducteur sur le tissu. », explique Joshua Zimmerman co-créateur du projet. Les utilisateurs pourront découvrir la façon de mener à son terme de telles créations grâce à une série de kits qui sera délivrée chaque mois. Elle comprend toutes les pièces nécessaires et se décline en un niveau débutant et avancé.

Crazy Circuits: LEGO devrait arriver en septembre avec des prix commençant à partir de 35 $ pour un kit débutants.

> > > Lire aussi Tamagotchi : pour ses 20 ans, l'animal de poche fait son grand retour