Comment transformer son iPhone 7 en iPhone 1

Le premier iPhone, embarquait un simple processeur 412 MHZ, une caméra de 2 mégapixels et une mémoire allant de 4 Go à 16 Go. Mais au-delà de ses performances techniques ou de son écran 3.5 pouces, ce smartphone d’Apple se distinguait surtout par sa conception et son design. Aujourd’hui encore, le boîtier en métal reste élégant et apprécié des consommateurs, malgré les dix années passées depuis son lancement.

Pour marquer l’évènement, la société Grafixpressions a ainsi proposé un kit pour transformer l’iPhone 7 Plus– dernier-né de la firme de Cupertino – en iPhone 1. Le boîtier est entièrement fait avec du vinyle et il est livré avec l’E-Z Application Spray, ainsi qu'une raclette pour essuyer l'excédent de liquide ou de bulles.

L’accessoire coûte au total 6$ et fait déjà de nombreux adeptes. Une façon originale de célébrer l’anniversaire de la première gamme de smartphones développés par la marque à la pomme !

