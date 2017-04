La voiture volante de Larry Page n’est pas une voiture, mais elle vole quand même

En 2016, le cofondateur de Google Larry Page s’était notamment illustré pour avoir signifié son intérêt pour les voitures volantes, notamment à travers de sa propre entreprise, Kitty Hawk. Cette semaine, cette entreprise vient de présenter son tout premier produit, le Kitty Hawk Flyer, qui ressemble plus à un scooter volant qu’à une voiture, et qui est pour l’instant à l’état de prototype.

Le site de Kitty Hawk a donc connu une première mise à jour majeure ce lundi, avec l’arrivée d’une vidéo présentant son tout premier produit. Le Kitty Hawk Flyer se présente donc sous la forme d’une sorte de scooter monté sur deux flotteurs, et équipé de huit hélices montées sur des moteurs électriques. La vidéo montre son fonctionnement et son mode de déplacement, qui fait quelque peu penser à celui d’un drone géant, bien que Kitty Hawk promette que le design et le fonctionnement devraient être différents sur la version finale du produit.