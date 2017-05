Aura H2O : Kobo présente la version 2017 de sa liseuse étanche

L’Aura H2O hérite d’une nouvelle version. Toujours étanche, la liseuse de Kobo gagne quelques fonctionnalités, mais ne transforme pas la recette initiale.

Elle offre toujours un écran à encre électronique de 6,8 pouces avec une résolution de 265 ppp (pixels par pouce) qui permet une lecture confortable avec des polices lissées. Cette dalle gagne un nouveau système d’éclairage, le ComfortLight PRO, déjà étrenné par l’Aura One en 2016. Ce dernier s’articule autour d’un capteur qui détecte le niveau de lumière extérieur et adapte l’éclairage de l’écran en conséquence. Plus intéressant, cette fonction gère aussi la température des couleurs de l’écran et l’abaisse lorsque la liseuse est utilisée dans la pénombre ou le soir, afin de diminuer la fatigue oculaire.

>>> [Test] Que vaut la Kobo Aura H2O, la liseuse étanche et grand format ?

À côté de cette évolution, l’Aura H20 de 2017 améliore sa résistance aux fluides. De IP67, elle passe à IPX8. Kobo explique qu’elle peut désormais être immergée jusqu’à deux mètres de profondeur durant 60 minutes, « grâce à la HZO Protection™. » En revanche, elle ne serait plus résistante à la poussière.



Dernier ajout de cette liseuse, sa mémoire de stockage est doublée. On passe ainsi de 4 Go à 8 Go (donc de 3000 à 6000 livres), de quoi emporter encore plus de livres avec soi. À noter que la précédente H2O était équipée d’un port microSD pour étendre cet espace. Kobo ne précise pas sa présence sur sa nouvelle liseuse.



L’Aura H2O sera disponible en un seul coloris : noir. Elle sera commercialisée à partir du 22 mai au prix conseillé de 179,99 €.

>>> Comparatif liseuses : Kindle, Kobo, tea, Bookeen, Nolim