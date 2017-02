VR Sense : la cabine de réalité virtuelle

L’éditeur Koei Tecmo arrive sur le marché de la réalité virtuelle cet été avec le VR Sense. Ce produit est le premier du genre à stimuler les cinq sens de l’utilisateur. La nouvelle est tombée ce 6 février, lors d’une conférence de presse.

Plus qu'un casque VR, Sense est une cabine de réalité virtuelle. VR Sense compte se démarquer en proposant des fonctionnalités supplémentaires. Le gadget serait en mesure de reproduire des odeurs et des parfums pour accentuer le réalisme. La « touch function » a également été développée pour permettre à l’utilisateur d’interagir et sentir certains objets 3D.

L'odeur en plus de la réalité virtuelle

L’effet des vents, le climat et l’impression de se retrouver dans un environnement réel sont assurés par des fonctions spécialisées. L’utilisateur pourra par exemple sentir la pluie ou l’humidité. Et ces fonctionnalités seront mises à l’épreuve dans trois jeux qui accompagneront la cabine à l’occasion de cette sortie prochaine. Les titres en question sont GI Jocky, Dynasty Warriors and Horror.

VR Sense bénéficie d’un design compact et prend en charge une large gamme de logiciels. L’appareil peut être séparé en deux modules, facilitant son utilisation. Le prix n’a pas encore été annoncé.

