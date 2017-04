Krypton : SyFy dévoile un premier trailer de sa nouvelle série

On en parle depuis deux ans déjà, mais voilà que la série va enfin devenir une réalité. La série Krypton, la planète sur laquelle est né Superman, a droit à sa toute première bande-annonce.



Diffusée prochainement par SyFy, la série se déroulera avant la naissance de Superman et s'attachera sur son grand-père prénommé Seg. Si la bande-annonce ne nous révèle pas grand-chose de l'intrigue principale, le ton est rapidement donné : on est loin de l'ambiance comico-romantique de séries comme Flash ou Supergirl. Krypton devrait être une série beaucoup plus sérieuse, misant davantage sur les enjeux politiques et l'évolution au sein de la société kryptonienne de son personnage principal. Le fait que David S. Goyer, qui a notamment travaillé sur Batman The Dark Knight et de Man of Steel, soit aux commandes de la série y est probablement pour quelque chose.

Krypton : la première bande-annonce enfin dévoilée.

Rappelons par ailleurs que, même si elle appartient au même univers des comics DC, la nouvelle série sera diffusée sur SyFy, concurrente au réseau CW qui détient actuellement les droits de Flash, Supergirl, Arrow et Legends of Tomorrow. On ne devrait donc pas y retrouver de têtes bien connues, même via le truchement d'un voyage temporel dont les super-héros de Legends of Tomorrow sont si friands.

>> Super-héros : quels comics faut-il avoir lus ?

Aucune date de diffusion du premier épisode n'a pour l'instant été annoncée, même si la bande-annonce précise que la série serait projetée dès cette année. En voyant l'état d'avancement de la bande-annonce, il est cependant envisageable que la série fasse son apparition à la rentrée prochaine sur SyFy.