Krypton, la série sur le grand-père de Superman, arrivera en 2018

Si Syfy a récemment diffusé une première bande-annonce de Krypton, on ignorait encore quand la série serait exactement diffusée sur le petit écran. C'est désormais officiel : rendez-vous l'année prochaine pour découvrir les aventures du grand-père de Superman.



C'est le producteur David S. Goyer lui-même qui vient donc de confirmer la diffusion de Krypton pour 2018 sur SyFy. La série racontera la jeunesse de Seyg El (incarné par Cameron Cuffe), qui tente de rétablir l'honneur de la Maison d'El et de sortir son monde du chaos. L'histoire se déroule donc deux générations avant la destruction de Krypton et l'exile du très jeune Kal-El, qui deviendra par la suite Superman.



Bien que située dans l'univers DC, la série ne devrait avoir aucune connexion avec les autres séries que sont Flash, Supergirl, Arrow ou Legends of Tomorrow. Étant diffusées de toute façon sur des chaînes concurrentes, il y avait de toute façon peu d'espoir pour qu'un lien soit établi entre toutes ces séries. En outre, le ton devrait beaucoup plus sérieux que les séries de la CW, jonglant entre histoires romantico-tragiques et conspirations politiques. De quoi changer un peu la donne du côté des adaptations de séries DC.



