[CES] Kuri : et si ce robot devenait un nouveau membre de la famille ?

Si aujourd’hui vous possédez un « robot » à la maison, c’est certainement un robot ménager comme un aspirateur autonome. Mais votre prochain robot pourrait très bien être Kuri, un robot dit « social », qui participe à la vie de la maison et garde un œil sur chacun.



Au niveau de la gestuelle et de ses expressions, Kuri peut hocher la tête et cligner des yeux pour exprimer de la joie ou même de l’exaspération sur son visage. Il possède également un haut-parleur afin de s’exprimer.

Kuri Robot Wants to Join Your Family

Kuri possède également une caméra de 1080p et un microphone hyper sensible. Il est aussi équipé de plusieurs capteurs qui lui permettent de cartographier son espace afin de se déplacer en évitant les obstacles. Une application mobile est bien entendu disponible afin de vous permettre de lui donner des ordres et vous pouvez même les lui donner par la voix, il reconnaîtra vos ordres. Par exemple, il pourra constater que votre chien est assis sur le canapé alors qu’il n’y est pas autorisé. Kuri va alors lui dire de descendre. Enfin, Kuri pourra même jouer avec vos enfants à certains jeux afin de les distraire ou de s’occuper d’eux si vous êtes occupé.



Les robots dits « sociaux » seront peut-être les prochains appareils technologiques et connectés qui rejoindront vos habitations comme des animaux de compagnies. Leur succès semble annoncé, mais peut-être lorsque leur prix sera plus abordable. D’ailleurs, d’autres fabricants se positionnent sur ce marché comme Asus qui s’apprête à lancer Zenbo, son propre robot d’appartement.