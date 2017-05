La marque SFR pourrait disparaître d'ici la fin du mois

Le nom de l'opérateur vivrait ses derniers jours, selon le site Satellifax. La marque SFR pourrait en effet être abandonnée d'ici le 22 mai prochain.



Créée en 1987, l'entreprise SFR est passée par différentes étapes de rachat et de fusion. Rappelez-vous, en 2003 SFR fusionnant avec Cegetel, avant de racheter Neuf en 2005. Et en 2014, Numericable et SFR fusionnaient, pour ne laisser que le nom de SFR Group. Si la marque a toujours été conservée malgré ces multiples opérations, la maison-mère Altice serait sur le point de la changer. On ignore quel dénominatif Altice souhaite utiliser pour rebaptiser SFR, mais il est question le nouveau nom soit aussi simple que possible, tout en évoquant celui de la maison-mère.



D'après le site Satellifax, Altice voudrait accélérer le mouvement enclenché il y a plusieurs mois, et aurait prévu de faire une annonce le 22 mai. Un nouveau nom permettrait à SFR de gommer sa mauvaise réputation auprès du grand public. Mais cela suffira-t-il à faire oublier totalement les déboires du fournisseur auprès de ses ex-abonnés accumulés ces derniers années ? Pas sûr...

