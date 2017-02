BeatsX : un lancement la semaine prochaine ?

D’après certaines rumeurs, les écouteurs sans fil BeatsX pourraient débarquer dès la semaine prochaine. Après avoir été repoussés il y a quelques mois, l’attente pourrait donc bientôt toucher à sa fin. Les écouteurs intra-auriculaires BeatsX ont été annoncés en septembre dernier en même temps que l’iPhone 7. Néanmoins, suite au lancement des AirPods, les BeatsX ont été retardés. Mais le retard devrait bientôt prendre fin, car d’après iStockNow, un lancement pourrait arriver à tout moment cette semaine.



En fait, iStockNow est connu pour être très bien informé sur les stocks et la disponibilité des produits Apple. Ces derniers ont noté beaucoup d’activité autour des BeatsX sur le site de BestBuy des dernières 24 heures. De plus, d’après eux, tout serait prêt pour que les écouteurs soient mis en vente sur le site d’Apple.



Les écouteurs BeatsX sont dotés de la puce W1 qui est également présente sur les Airpods. Ils disposent de 8 heures d’autonomie. De plus, grâce à port lightning, il est possible d’utiliser la fonction « Fast Fuel » qui recharge les écouteurs seulement 5 minutes pour 2 heures d’écoute.



Les écouteurs BeatsX seront vendus à 149,95 euros.

