Le lancement du HTC U prévu le 16 mai prochain

Seulement quelques mois après la sortie du U Ultra, HTC prévoit le lancement de son flagship U pour le 16 mai prochain. La compagnie a annoncé la nouvelle grâce à un teaser sur son compte Twitter. Le constructeur taiwanais a publié une annonce « teaser » en invitant les médias à une conférence de presse qu’il tiendra le 16 mai prochain. Si l’invitation n’annonce pas de façon explicite la présentation du HTC U, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas puisqu’une image laisse deviner la forme d’un smartphone.

HTC pourrait donc bien lancer le U mieux connu sous le nom de code Ocean dès le mois prochain. Après le succès en demi-teinte du U Ultra, HTC compte bien miser sur son « vrai flagship ». D’après des vidéos qui avaient fuité il y a quelques semaines, le HTC U ne possèderait aucun bouton physique et il serait doté d’une nouvelle technologie qui permettrait d’utiliser les tranches du smartphone de manière tactile. En ce qui concerne son design, le flagship serait similaire au modèle précédent excepté sa coque glossy en plus. Pour en savoir plus concernant le HTC U il faudra donc attendre le 16 mai prochain.



