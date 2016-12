Kodak Ektra : le smartphone photo au look rétro

Le Kodak Ektra est maintenant disponible sur le marché au prix de 499 euros. Même s’il a raté le virage des appareils photo numériques, le constructeur espère se rattraper sur les photophones. Après l’IM5 en 2015, il propose un deuxième produit aux consommateurs.

Le Kodak Ektra figure parmi les classiques des appareils photo argentiques. Il fut produit durant les années 70 et 80. Le design de ce nouveau smartphone reprend les grandes lignes de son illustre prédécesseur avec son énorme objectif, un bouton de déclenchement et une finition rappelant la structure du cuir. Sur le plan technique, on peut signaler la présence d’un capteur arrière de 21 Mpx doté d’une ouverture à f/2.0. Il est renforcé par un flash Dual Led et un autofocus à détection de phases. Pour les selfies, les amateurs de photos auront à leur disposition un APN de 13 Mpx. Afin de faciliter le traitement des images, le constructeur a intégré plusieurs applications spécialisées comme Adobe Lightroom, Prisma et Snapseed. Par ailleurs, la présence de l’application Kodak Super 8 offre la possibilité de visionner les enregistrements sous cet ancien format. Enfin, l’appareil peut réaliser des captures en 4K.

Proposer une autre manière de photographier

Aujourd’hui, prendre une photo avec son smartphone est devenu une pratique courante et les constructeurs multiplient les innovations pour améliorer la qualité des images. Kodak arrive donc sur un créneau où la concurrence est particulièrement intense.

