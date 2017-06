Retrogaming : le projet Retroblox devient Polymega

La console Retroblox renaît sur Kickstarter et marque un nouveau départ en revêtant le nom de Polymega. Elle se positionne comme une alternative aux autres consoles d’émulation comme la Retro N 4, le Cyber Gadget ou encore Hyperkin.

Polymega se distingue surtout par sa compatibilité avec différents anciens jeux sur CD. Les titres sur PlayStation, PC Engine CD et Sega CD seront ainsi accessibles à partir de la plateforme. Actuellement, elle présente encore ses limites quand il s’agit de jeux Atari Jaguar ou Dreamcast. Mais, Polymega pourrait supporter d’autres formats grâce à sa modularité. Car en installant certains composants, il est possible d’étendre les fonctionnalités de la console. Dans tous les cas, Polymega promet des rendus avec une résolution 1080p et une compatibilité avec Twitch et YouTube pour la diffusion des parties.

Si la manette dévoilée est sans fil, Polymega propose néanmoins des ports USB et une fente pour carte SD. Cette dernière permettra notamment de stocker d’anciens jeux en une version numérique qui ne demandera plus aucun support physique pour être lancée. Par ailleurs, il faudra attendre la fin de l’année pour la précommande de la console, si la campagne Kickstarter est réussie.

