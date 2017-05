Le trailer final de Wonderwoman est là !

L’héroïne avait fait une première apparition dans Batman v. Superman et a suffisamment séduit pour que les sociétés de production lui consacrent un long métrage. Plusieurs trailers sont apparus, annonçant l’arrivée du film pour le 7 juin prochain dans les salles de cinéma françaises. C’est lors des MTV Movie Awards que la dernière bande-annonce a été dévoilée. Si certaines séquences sont déjà familières aux fans, d’autres livrent une tout autre perspective sur les aventures qui attendent la guerrière Amazone interprétée par l’actrice Gal Gadot.

Wonder Woman - Rise of the Warrior [Official Final Trailer] - Warner Bros. UK

On découvre une scène inédite où Wonder Woman s’empare de la Lasso magique et du bouclier qui la protégera contre l’artillerie lourde sur le champ de bataille. Comme le supersoldat Captain America, Diana Prince marquera de sa présence la Première Guerre mondiale. Si elle est intraitable sur le front, la civilisation des années 1910 lui réserve encore des surprises. Car Wonder Woman vient de l’île de Themyscira où vivent isolées ses sœurs Amazones. La guerrière rencontre ensuite un pilote américain campé par l’acteur Chris Pine. À la réalisation, on retrouve Patty Jenkins qui a visiblement choisi une palette de couleur plus brillante.