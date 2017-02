Aux États-Unis, votre vieux lecteur DVD peut vous rapporter 10 dollars

Il y a 7 ans, un recours collectif avait été initié à l'encontre de Sony, NEC, Panasonic et Hitachi-LG. Point commun entre toutes ces entreprises ? Elles ont toutes fabriqué des lecteurs optiques au cours des années 2000. Et elles se seraient entendues pour gonfler les prix...

Les quatre constructeurs ont en effet été accusés de s'être accordés pour augmenter les prix des lecteurs DVD qu'ils fabriquaient. Ce sont ces mêmes lecteurs optiques que l'on retrouvait par la suite dans nos PC portables ou dans des boîtiers externes. Une class-action a été lancée, et les quatre entreprises ont été reconnues coupables en décembre dernier. Elles doivent désormais reverser au total la coquette somme de 124,5 millions de dollars aux plaignants (les avocats comptent récupérer un quart de cette somme pour leurs frais).



>> Comparatifs et tests des meilleurs pc portables 2017 par marque

Chaque utilisateur qui s'estime lésé peut donc récupérer 10 dollars. Mais pour être éligible, il convient d'avoir acquis son lecteur DVD entre le 1er avril 2003 et le 31 décembre 2008. Il faut également être résident dans l'un des états américains suivants : Arizona, California, District of Columbia, Florida, Hawaii, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Tennessee, Utah, Vermont, West Virginia ou Wisconsin.

Un site web a été mis en place, sur lequel les plaignants peuvent entrer leurs coordonnées et le numéro de série de leur appareil pour se faire rembourser 10 dollars. La date limite d'inscription est limitée au 1er juillet 2017.