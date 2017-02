Legion : ce qu'il faut retenir de la nouvelle série X-Men

Legion, c'est « la » série phénomène du moment. Liée à l'univers des X-Men, et donc des super-héros, la série n'a pourtant pas grand-chose avec ce que l'on a l'habitude de voir sur Netflix (Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones...) ou la CW (Arrow, Flash, Supergirl...). Diffusée sur la Fox, Legion relate les déboires d'un mutant doté de super-pouvoirs à faire pâlir tous les autres super-héros, mais interné en hôpital psychiatrique et qui n'a pas conscience de ses super-pouvoirs. Mais qui est cet étrange personnage tout droit sorti des comics Marvel, totalement inconnu du grand public, mais ô combien dérangé et attachant ? David Haller, alias Legion, serait-il encore plus fort que Deadpool ? Si vous vous voulez tout savoir pour bien commencer la série, voici un petit tour horizon de ce qu'il vous faut connaître sur le mutant et les autres personnages qui l'entourent.

Legion : tout savoir avant de démarrer la série TV qui cartonne