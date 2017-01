Lego Batman revient à la charge avec quatre trailers délirants

Dans un petit mois sortira sur nos écrans Lego Batman, dérivé du film La Grande Aventure Lego de 2014. Histoire de nous faire patienter jusque là, Warner Bros nous offre pas moins de quatre nouveaux spots TV, dans lesquels le Chevalier noir et surtout son entourage font preuve d'un humour décapant.



Lego Batman : Spot TV #3

En mars 2016, les deux premières bandes-annonces de Lego Batman étaient diffusées sur la Toile. Depuis, les images et les vidéos se sont enchaînées et on croyait avoir tout vu. Mais Warner n'en a pas fini avec le justicier et vient de diffuser quatre nouveaux spots TV d'une trentaine de secondes chacun. Ces petites bandes-annonces donnent le ton : Batman Lego se veut drôle, tout en pointant du doigt l'égo démesuré du super-héros. Un film à cent mille lieues de l'image du Chevalier noir propagée dans Batman v. Superman.



Lego Batman : Spot TV #4

Le film Lego Batman qui s'apprête à sortir sera donc placé sous le signe des gags et des situations délirantes, voire humiliante pour le pauvre justicier de Gotham. Batman se fait charrier par Barbara Gordon sur sa relation avec Robin, les super-héros de la Justice League organisent une fête sans l'inviter, le Joker se moque de la Batmobile... Le Chevalier noir n'a pas fini d'en prendre pour son garde, et c'est tant mieux. Apparu dans le film Lego Batman, le super-héros déplorait de ne pas en être le personnage principal. L'erreur sera bientôt réparée, pour son plus grand malheur... et notre plus grand bonheur !



Lego Batman : Spot TV #5

Accompagné de son fidèle Robin, Batman aura quand même fort à faire et va devoir affronter le Joker dans ce nouveau film, dont la sortie est prévue le 8 février 2017. Notez enfin que d'autres films Lego sont déjà au planning : The Lego Ninjago Movie sortira le 4 octobre 2017, tandis qu'une suite à la Grande Aventure Lego est prévue pour 2018.