Lego Ninjago s'offre une première bande-annonce délirante

Alors que Lego Batman, le film sort aujourd'hui dans l'Hexagone, un autre film sur les célèbres petites briques pointera le bout de son nez d'ici la fin de l'année. Lego Ninjago débarquera en effet en octobre prochain et, histoire de nous faire patienter jusque-là, Warner Bros vient de diffuser un premier teaser du film.



Il y a deux jours, Warner Bros diffusait un premier teaser de son prochain film lié à l'univers Lego. Mais on restait clairement sur sa faim, car on n'y apprenait finalement pas grand-chose. Bonne nouvelle : la bande-annonce finale de Lego Ninjago vient d'arriver sur le Web. Reprenant à son compte la série animée depuis 2011, le film racontera les aventures de Lloyd, alias le Ninja Vert. Lui et ses comparses devront défendre la ville de Ninjago City du redoutable Garmadon, lequel est en réalité... le père de Lloyd ! Aidés du maître kung-fu Wu, ils vont devoir apprendre à travailler ensemble. Dans sa version anglo-saxonne, le film sera doublé par Dave Franco, Justin Theroux, Fred Armisen, Abbi Jacobson, Olivia Munn, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods, et Jackie Chan. On ignore en revanche quels doubleurs Warner Bros va recruter pour la version française.



Le film sortira le 11 octobre 2017 en France.

