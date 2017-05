NASA + LEGO = le set géant d'Apollo Saturn V

Saturn V est le plus grand lanceur jamais utilisé par la NASA depuis le programme spatial Apollo en 1960. Il fait 110 mètres de hauteur. Cette version en LEGO récemment dévoilée a été construite sur une échelle d’environ 1 : 110. La fusée comprend les trois sections S-IC, S-II et S-IVB. Cette dernière comporte le module lunaire utilisé pour l’atterrissage sur la lune et pour différentes missions entre 1961 et 1972. On y retrouve également une partie du module de commande et de service Apollo, le véhicule spatial qui a transporté les astronautes entre la Terre et la Lune.

L’ensemble est complété par deux figurines qui pourraient bien être des représentations de Neil Amstrong et de Buzz Aldrin. Ce set LEGO baptisé LEGO Ideas 21309 NASA Apollo Saturn V est à ce jour le plus gros kit commercialisé par la marque. Il compte 1969 pièces et mesure 1 mètre de haut une fois assemblé. L’idée d’un tel modèle est venue d’un fan nommé saabfun. Le concept a été soumis sur le site internet de LEGO et validé par 10000 participants. Le set arrivera sur le marché le 1er juin à et coûtera aux alentours de 120€.