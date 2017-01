M10 : Leica dévoile son nouvel appareil hybride haut de gamme

Ce mercredi, Leica a dévoilé son nouvel appareil photo hybride, le Leica M10. Celui-ci succède logiquement au Leica M dévoilé en novembre 2015, mais avec un design plus compact.

En 2015, Leica relançait sa gamme M d’appareils photo compacts à objectifs interchangeables. La firme présentait alors le Leica M, un nouvel appareil photo fer-de-lance de la marque avec un tarif relativement attractif de 5500 euros. Cette semaine, c’est un nouvel appareil qui est venu rejoindre la gamme : le Leica M10. Ce nouveau boîtier reprend les grandes lignes de son prédécesseur, avec un design résolument rétro et un format plus fin, de 33,75 grammes (contre 37 grammes pour le Leica M). Il est cependant plus lourd de 60 grammes par rapport à son prédécesseur.

Du côté des caractéristiques, le M10 est équipé d’un capteur 24x36 mm plein format capable de capturer des clichés de 24 millions de pixels. Du côté de la sensibilité, l’appareil permet de monter jusqu’à 50 000 ISO tandis que la vitesse d’obturation permet d’aller jusqu’au 1/4000 de seconde. Du côté du mode rafale, le boîtier permet de prendre jusqu’à 5 images par seconde. Comme souvent chez Leica, la marque a cependant préféré se priver d’un mode vidéo, absent des fonctionnalités.

Outre son capteur plein format, l’appareil est également équipé d’un écran LCD de 3 pouces et d’un viseur télémétrique avec affichage numérique intégré. L’appareil dispose également de plusieurs molettes de contrôle pour la sensibilité et la vitesse d’obturation. Le Leica M10 est tout de même doté d’une puce Wi-Fi pour transférer ses photos.

Le Leica M10 sera disponible à partir de la fin du mois de janvier au tarif de 6500 euros, soit tout de même 1000 euros de plus que le précédent Leica M, toujours en vente.