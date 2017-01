[CES] Leka : un robot pour les enfants atteints de troubles de développement

Conçu par la start-up française du même nom, Leka est un petit robot sphérique qui rappelle BB-8 de Star Wars. Il a une mission, aider les enfants atteints d'autisme et d'autres troubles de développement à mieux apprendre et communiquer avec les autres.

Leka est destiné aux établissements spécialisés

Le petit robot s'allume avec des LED colorées, joue de la musique, émet des vibrations subtiles et gazouille comme un humain. Son écran parvient à afficher différentes expressions faciales et on peut aussi l’utiliser pour regarder des photos ou des vidéos. Toutefois, les jeux éducatifs constituent la première fonction de Leka. Il est possible de le personnaliser pour que les enfants réagissent à des stimulations variées.

Leka : un robot pour les enfants exceptionnels

Certains jeux sont assez simples, les enfants doivent identifier correctement un objet ou une couleur. D’autres requièrent plus de concentration et les encouragent à interagir avec un adulte qui supervise la session. Les créateurs du robot misent sur la répétitivité pour augmenter le niveau de confiance des participants et améliorer le succès de l’apprentissage.

Leka est surtout destiné aux institutions spécialisées. Néanmoins, les parents peuvent aussi l’acheter. Ladislas de Toldi, le PDG de la compagnie, estime qu’un prix compris entre 700 et 800 dollars reste « raisonnable » par rapport au coût des jouets visant à accélérer le développement cognitif qui peut atteindre des milliers de dollars. La compagnie propose une offre spéciale CES à 490 dollars, la livraison est programmée pour février 2018.

>>> Lire aussi : Minecraft Education Edition est dispo