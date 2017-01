Lenovo Moto G5 : des caractéristiques techniques en fuite ?

Ce week-end, le site brésilien Tecnoblog a mis la main sur les caractéristiques de ce qui pourrait être le futur Moto G5 de Lenovo grâce à la base de données d’un revendeur.

C’est en parcourant la base de données d’un « grand revendeur brésilien » que le site Tecnoblog a pu découvrir les spécifications de ce qui serait la prochaine version du Moto G de Lenovo, qui succédera donc aux Lenovo G4 et G4 Plus lancés en mai dernier. À en croire la photo publiée par le site brésilien, le Moto G5 serait équipé d’un écran Full HD de 5 pouces, contre 5,5 pouces pour les versions précédentes, mais également de 32 Go de stockage avec un port microSD, de 2 Go de RAM, d’un processeur Snapdragon 430 de Qualcomm et d’une batterie de 2800 mAh.

Du côté de la photo, Tecnoblog rapporte que le Lenovo Moto G5 serait équipé d’un capteur de 13 mégapixels à l’arrière et d’un appareil photo frontal de 5 mégapixels en façade pour les selfies. Enfin, le smartphone serait équipé de la version 7.0 d’Android, la dernière version en date de l’OS mobile de Google.

Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes. On en saura probablement davantage sur les nouveautés de Lenovo le 26 février prochain, à la veille de l’ouverture du Mobile World Congress de Barcelone. Le constructeur chinois tiendra en effet une conférence de presse le dimanche à 16h30.