Lenovo présente sa nouvelle tablette Yoga A12

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette, celle-ci pourrait vous intéresser. Lenovo dévoile sa nouvelle tablette hybride nommée Yoga A12. Il s’agit d’une tablette Android pour un usage quotidien avec une autonomie d’une tablette « pro ». La Yoga A12 est une tablette hybride qui sert à la fois de tablette, mais également d’ordinateur. À l’inverse de certaines tablettes qui peuvent devenir rapidement lourdes avec les différents accessoires, la Yoga A12 est légère même avec son clavier (<1kg). Son clavier, baptisé Halo est tactile, mais ne vient pas avec un stylet.



La nouvelle tablette Android de Lenovo est équipée du processeur Intel X5-Z8550 tout comme les Yoga Book. La tablette est également dotée 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. De plus, elle possède un écran tactile de 12,2 pouces avec une définition 1280 x 800pixels. En ce qui concerne l’autonomie, la Yoga A12 est assez surprenante puisqu’elle propose 13 heures d’autonomie en une seule charge. Tout dépend en effet de votre utilisation, mais les estimations de batteries sur les tablettes sont en général plus précises que les pc.



La Yoga A12 sera disponible à partir du 8 février sur le site web de Lenovo au prix de 299$ (278 euros). On ignore encore sa disponibilité en France et son prix de vente, mais la tablette restera accessible.

