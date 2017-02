La Lenovo Tab 3 8 Plus en fuite avant le MWC

Elle succède à la tablette de milieu de gamme de l’année dernière et selon les rumeurs, elle surpassera la version précédente. Si la date de sortie reste floue, l’aspect de la tablette est déjà connu des internautes puisque des photos de la Lenovo Tab3 8 Plus circulent déjà sur le Web. L’écran de la Lenovo Tab3 8 Plus est en Full HD de 8 pouces avec une définition de 1920x1200. Le capteur photo arrière est de 8 mégapixels tandis la caméra frontale est de 5 mégapixels. Le son est assuré par un double haut-parleur compatible Dolby Atmos.

Une tablette de milieu de gamme

En ce qui concerne le processeur, cette tablette Lenovo de milieu de gamme va probablement se contenter d’un Snapdragon 625 octacore avec 3Go de RAM. Elle ne peut avoir que 16 Go de stockage interne mais l’extension de la mémoire sera possible avec des cartes microSD.

L’appareil embarque une batterie de 4,250mAh. Et même si elle est l’une des nouveautés de la marque, la Lenovo Tab3 8 Plus tourne encore sous Android 6.0.1 Marshmallow au lieu de l’Android 7.0 Nougat.

