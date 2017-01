[CES] La gamme Thinkpad accueille 2 écrans et 2 docks

Le constructeur chinois a conçu de nouveaux produits adaptés à sa dernière gamme de Thinkpad : deux docks Thunderbolt 3 et USB-C ainsi que deux écrans. Ils seront lancés officiellement lors du CES de Las Vegas.

Même si les deux docks adoptent un design similaire, le Thunderbolt 3 offre plus de possibilités aux utilisateurs. L’appareil est doté de deux sorties DisplayPort 1.2, une prise HDMI, une entrée VGA, une prise casque, un port Thunderbolt 3, cinq ports USB 3.0 ainsi qu’une prise Ethernet Gigabit. Grâce à cette configuration, on peut connecter trois écrans UHD. Toutefois, la fréquence ne serait pas à la hauteur puisqu'un seul bénéficierait de 60 Hz. Par contre si une résolution de 1080p convient, deux écrans branchés sur le connecteur Thunderbolt 3 atteindraient ce seuil. Un adaptateur fournissant 135 W est inclus dans le pack et la commercialisation est prévue pour février 2017 avec un prix de 280 dollars.

Le second dock est moins bien loti. Alors que plusieurs composants sont identiques, il bénéficie d’un USB-C à la place du Thunderbolt 3 et parmi les 5 ports USB, deux proposent la norme 2.0. L’adaptateur plafonne aussi à 90 W. Ce produit arriverait sur le marché en janvier prochain et il coutera 200 dollars.

Deux nouveaux écrans USB-C complèteront également la ligne ThinkPad, le P24h et le P27h. Le premier est un écran de 28,3 pouces tandis que le second est un plein de 27 pouces. Ils coutent respectivement 259 et 329 dollars et seront disponibles à partir du mois de mars.

