Les Nouveaux Mutants : un acteur de Stranger Things pourrait rejoindre le casting

Après Maisie Wiliams et Anya Taylor-Joy, c’est un nouvel acteur qui vient d’être annoncé au casting du prochain film X-Men, Les Nouveaux Mutants.

Dans moins d’un an sortira Les Nouveaux Mutants, le prochain film de la saga X-Men au cinéma. Celui-ci devrait marquer une nouvelle étape pour la franchise au cinéma après la fin de la trilogie Le Commencement, Days of Future Past et Apocalypse. Comme son nom l’indique, le film mettra en avant une nouvelle équipe de mutants, organisés autour du professeur Xavier, toujours interprété par James McAvoy. Si l’on savait déjà que Maisie Williams (Arya Stark dans Game of Thrones) et Anya Taylor-Joy (Casey Cooke dans Split) interpréteraient respectivement Félina et Magik, The Hollywood Reporter a annoncé ce mercredi un troisième nouveau mutant au casting.

Le magazine, spécialisé dans l’actualité du cinéma, a en effet annoncé que le comédien Charlie Heaton serait en discussion pour rejoindre le casting des Nouveaux Mutants. Il y interpréterait le personnage de Sam Guthrie, alias Rocket, capable de se propulser dans les airs et de se rendre invulnérable lorsqu’il vole. Âgé de 23 ans, Charlie Heaton n’est pas un inconnu complet puisque les spectateurs ont déjà pu le découvrir dans Stranger Things. Il y interprétait Jonathan Byers, le fils de Joyce (Winona Ryder) et grand frère de Will (Noah Schnapp).

Le film Les Nouveaux Mutants est prévu pour une sortie en salles en avril 2018. Le film sera réalisé par Josh Boone (Nos Étoiles Contraires). À en croire le metteur en scène, il devrait mélanger le film d’adolescents avec une vision horrifique proche de celle de Stephen King.