LG annonce son G6+ : plus grand et doté d'un DAC

Le constructeur sud-coréen décline son dernier smartphone en une version G6+. L’appareil reste dans le même registre que ses prédécesseurs, mais présente une mémoire interne de 128 Go, une RAM de 6 Go et une qualité audio revue à la hausse grâce à un DAC de 32 bits.

Ce convertisseur, signé ESS Technology, devrait ainsi apporter un atout au G6+ grâce à une architecture en parallèle, l’HyperStream II. Le smartphone arrivera également avec un ensemble d’écouteurs Bang & Olufsen et la compatibilité avec la charge sans fil, déjà présente sur les modèles de LG G6. Dans les grandes lignes, les améliorations du G6+ ne sont pas nouvelles puisque certaines versions vendues en Corée du Sud bénéficient déjà du DAC de 32 bits. Le processeur Snapdragon 821 équipe toujours le G6+ qui affiche sur un écran QHD+ de 5,7 pouces.

Le constructeur sud-coréen annonce également de nouvelles fonctionnalités pour les G6 actuels. « Face Print » permettra de débloquer le téléphone en pointant le capteur photo au visage. LG promet un temps de réponse d’une seconde ainsi qu'une réduction de la consommation et une fonction d’« avertissement de lentille couvert ».

