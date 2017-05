[Promo] La barre de son LG SH8 à 250 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.



Jusqu'à demain à 18h00 et avec le code promo "MAI", la Fnac propose cette barre de son haut de gamme de LG à moitié prix, soit 249,99 € au lieu de 499,99 €.



La SH8 est compatible Bluetooth et Wi-Fi (DLNA) , ce qui lui permet de jouer facilement la musique provenant de vos smartphones ou tablettes, mais aussi de se connecter à votre réseau local afin d'être pilotable à distance et - éventuellement - se s'associer avec d'autres enceintes LG compatibles Music Flow afin de former un ensemble audio plus performant (5.1 pour regarder des films par exemple).



La barre de son a une puissance totale de 420 Watts (dont 200 Watts juste pour le caisson de basses sans fil). Sa connectique est composée d'une entrée et d'une sortie HDMI (compatible ARC), d'une entrée audio numérique optique et d'une prise jack 3,5 mm. D'autre part, elle est assez discrète puisqu'elle ne mesure que 5 cm en hauteur. Elle peut donc être placée devant la télévision sans crainte de bloquer le signal infra rouge de la télécommande.



Pratique, la SH8 propose une fonction de calibration automatique du son qui se charge de mettre en avant les dialogues dans les scènes d'action pour que ces derniers soient audibles sans devoir monter le volume global.







>>> Lire : Comparatif : quelles sont les meilleures barres et plaques de son ?