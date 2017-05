LG passerait aux écrans OLED avec la sortie de son prochain smartphone haut de gamme

Le prochain smartphone de LG, le V30, pourrait bien être le premier smartphone du fabricant équipé d’un écran OLED. LG aurait en effet décidé de passer de l’écran LCD à l’écran OLED avec son nouveau flagship. C’est le Korea Herald qui a publié l’information révélée par une source anonyme proche de LG. Le fabricant sud-coréen aurait en effet fait d’importants investissements au cours des derniers mois dans les écrans OLED. LG viendrait concurrencer Samsung qui est le leader mondial sur ce marché.

Les écrans OLED permettent d’obtenir des couleurs plus nettes et des noirs plus profonds. D’autres fabricants l’ont bien compris et ont également décidé d’effectuer le changement. Des rumeurs laissent entendre qu’Apple pourrait passer à l’écran OLED avec l’iPhone 8. Google utilise également les écrans OLED pour ses smartphones Pixel.



L’écran OLED du LG V30 serait fourni par la branche LG Display. LG pourrait également fournir des écrans OLED à d’autres marques chinoises de smartphones.



