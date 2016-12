LG va lancer son enceinte flottante au CES

Plusieurs des produits qui seront présentés au Consumer Electronic Show de janvier (CES 2017) commencent à être teasés petit à petit. C’est le cas des nouvelles enceintes flottantes de chez LG. En effet, selon les dires de LG dans son communiqué, l’enceinte peut être en lévitation quand elle se trouve au-dessus de son socle qui dispose d’électro-aimants, permettant ainsi à l’enceinte de flotter sans un fil.



Ce genre de produit existe déjà depuis quelques temps sur le marché, mais c’est la première fois qu’une entreprise d'électronique aussi importante que LG décide d'en commercialiser un. Cet étrange objet aurait pour nom de code PJ9 et aurait une forme d’œuf lévitant au-dessus de sa base circulaire le tout revêtu d’une robe blanche immaculée. Au-delà de son design particulier, PJ9 pourrait diffuser le son à 360 degrés et serait doté d’un double radiateur passif permettant de mieux aligner certains sons. Le socle ferait office de caisson de basse/subwoofer.



Outre aussi le fait de pouvoir se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps, l’enceinte sera conforme aux normes d'étanchéité IPX7 pouvant résister ainsi 30 minutes sous une profondeur maximum d’un mètre d’eau. Enfin, dernier argument permettant de se différencier un peu des autres produits du genre, d’après LG, PJ9 aurait une autonomie de 10 heures, une fois le seuil franchi, la forme ovoïde gravitante descendrait sur sa base le temps de faire le plein sans besoin d’aucune aide extérieure de la part de l’utilisateur. Le son continuera pendant la charge.



Le prix et la date de sortie ne sont pas encore connus mais ces détails devraient être connus lors du CES 2017 qui commencera la semaine prochaine.On parle tout de même d’une somme autour des 200 euros concernant le coût de l’objet, information à prendre au conditionnel.



